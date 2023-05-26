На сессии рассмотрели вопросы патриотического воспитания молодежи

На Кубани к основным целям и задачам воспитания предлагается отнести в том числе и противодействие распространению деструктивной идеологии, сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей, обеспечение преемственности поколений, заботу о достойной жизни старшего поколения.

Также законопроектом устанавливается, что основу системы патриотического и духовно-нравственного воспитания в крае составляют традиционные российские духовно-нравственные ценности. К ним относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов Российской Федерации.

По итогам обсуждения законопроект был одобрен парламентариями в двух чтениях.

Рассмотренный на сессии блок вопросов патриотической направленности прокомментировал председатель кубанского парламента.

- Сегодня мы сталкиваемся со многими вызовами, в том числе с попытками идеологического и психологического воздействия на граждан, ведущих к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей. В этой связи так важно уделять должное внимание патриотическому воспитанию, пропаганде традиционных российских духовно-нравственных ценностей, грамотно строить работу с молодежью. В таких, к примеру, формах, как военно-спортивная игра «Зарница». Она не только задает молодежи патриотические ориентиры, но и формирует навыки, которые могут пригодиться в дальнейшем, – подчеркнул Юрий Бурлачко.