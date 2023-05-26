Жителю Абинска дали 7,5 лет тюрьмы за сообщение о минировании пункта полиции и мирового судебного участка

Мужчину арестовали в зале суда Фото из архива КП

В Абинске вынесли приговор жителю за сообщение о минировании пункта полиции и мирового судебного участка. Мужчине назначили 7,5 лет тюрьмы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, в декабре 2022 года пьяный подсудимый позвонил на 112 и сообщил диспетчеру ЕДДС о том, что якобы собирается взорвать пункт полиции и мировой судебный участок № 116. Правоохранители выехали не место и при проверке не обнаружили никаких взрывных устройств.

В этот же день мужчина зашел в магазин и рассказал продавцу о наличии у него огнестрельного ранения.

- Когда по вызову очевидцев на место прибыл сотрудник полиции, злоумышленник, применяя грубую нецензурную брань, высказал угрозы применения насилия в отношении представителя власти. После этого мужчина, замахиваясь для нанесения удара, пошел в сторону полицейского, однако его действия были пресечены сотрудником полиции, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчину задержали и завели на него уголовное дело. В суде он полностью признал вину и объяснил свой поступок тем, что давно был обижен на правоохранителей. По словам подсудимого, его неоднократно привлекали к административной ответственности, с чем он был не согласен.

– По совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Осужденного арестовали в зале суда. Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.