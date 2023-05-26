На Кубани могут ввести новые требования к работе такси

Документом, в частности, предлагается определить полномочия краевых органов госвласти в области организации перевозок людей и багажа легковыми такси.

Так, кузов такси должен быть белой или желтой цветовой гаммы. Помимо этого, машина должна быть оснащена либо электродвигателем, либо двигателем внутреннего сгорания не ниже второго экологического класса. С 1 января 2025 года – не ниже третьего, а с 1 января 2026-го – не ниже четвертого экологического класса.

Законопроектом предлагается также установить для такси и служб его заказа срок предоставления разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа. Согласно документу, он будет составлять 5 лет.

- Что касается легковых такси, то это не просто один из видов общественного транспорта. В какой-то мере это еще и лицо Кубани, и средство передвижения для экстренных, спешных поездок. Спрос на их услуги со стороны жителей и гостей края растет. Растет и предложение. Но увеличение количества не должно происходить за счёт снижения качества. Работа такого социально значимого вида транспорта, как такси, должна находиться в зоне постоянного внимания органов власти края. Наша задача – формировать систему гармоничных и взаимовыгодных отношений, в рамках которой перевозчик имел бы возможность вести успешный бизнес, а пассажиры были бы обеспечены оперативными услугами надлежащего качества, - комментируя документ, подчеркнул Юрий Бурлачко.