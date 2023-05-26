В Апшеронске пройдет День здоровья 27 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Апшеронском районе Кубани пройдет День здоровья 27 мая. Акцию приурочили ко Всероссийской неделе профилактики заболеваний эндокринной системы и Всемирному дню щитовидной железы.

– Специалисты поликлинического отделения Апшеронской ЦРБ в форме различных лекций и бесед расскажут жителям о профилактики заболеваний эндокринной системы, – сообщил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Краснодарского края Андрей Сахаров.

Уточняется, что 27 мая в Апшеронской ЦРБ можно будет проверить зрение и сердце. Также узнать индекс массы тела, измерить внутриглазное давление и артериальное, сделать спирометрию, ЭКГ и флюорографию, провести экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови.

Все обследования и консультации будут абсолютно бесплатными.