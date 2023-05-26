На Кубани стартовал основой период сдачи ЕГЭ Фото: t.me/minkovaanna23

На Кубани стартовал основой период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Всего единые госэкзамены до 1 июля сдадут более 25,6 тысячи человек. Из них 23 тысячи участников оканчивают школу в этом году. 26 мая основной период сдачи открыли экзамены по химии, географии и литературе.

В крае, в частности, химию для сдачи выбрали более 2,8 тысячи человек, литературу – около двух тысяч, а географию – 900 выпускников. Для проведения экзаменов оборудованы 68 пунктов. А контрольные измерительные материалы доставляют по защищенному каналу связи, печатают в аудитории и здесь же сканируют выполненные работы.

– Для обеспечения прозрачности процедуры ЕГЭ очно в пунктах проведения экзаменов и дистанционно в ситуационно-информационном центре работают наблюдатели, – отметила замглавы региона Анна Минькова. – Желаю ребятам удачи на экзаменах, высоких баллов и успешного поступления.