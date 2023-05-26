На Кубани энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за дождей Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани энергетики работают в режиме повышенной готовности. Работу специалистов усилили из-за сильных дождей в регионе.

С 26 по 28 мая в крае прогнозируют ливни с градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. Жителей Лабинского, Мостовского, Отрадненского, Апшеронского районов предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках.

– В полной готовности находятся порядка 400 бригад: более 1 800 человек производственного персонала и 770 единиц техники, – сообщили в пресс-службе «Россети Кубань».

Уточняется, что при необходимости в регионе задействуют более 100 резервных источников электроснабжения мощностью в сумме 13 МВт.

– Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому телефону контакт-центра 8-800-220-0-220, – добавили в пресс-службе «Россети Кубань».