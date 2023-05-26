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НовостиОбщество26 мая 2023 11:35

Полиция Сочи разыскивает мужчину за кражу более 250 тысяч рублей

Подозреваемый украл чужое имущество
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
По предварительным данным, подозреваемый мог незаконно проникнуть в жилье потерпевшего

По предварительным данным, подозреваемый мог незаконно проникнуть в жилье потерпевшего

В Сочи разыскивают мужчину по тяжкой уголовной статье. Сергея Кузнецова подозревают в преступлении по статье 158 УК РФ. Это означает, что 34-летний мужчина украл чужое имущество на сумму более 250 тысяч рублей.

По предварительным данным, подозреваемый мог незаконно проникнуть в жилье потерпевшего и похитить деньги или дорогостоящие вещи.

- По прописке мужчина живет в Сочи. Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Кузнецова Сергея Евгеньевича, просьба сообщить по телефону: 8-918-302-65-20, - уточнили в пресс-службе полиции Сочи.