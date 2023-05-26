Более тысячи библиотек Кубани присоединятся к акции «Библионочь – 2023» Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани 27 мая состоится акция «Библионочь – 2023». К ней присоединятся более тысячи региональных библиотек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

В этом году акцию «Читаем вместе» посвятили Году педагога и наставника. Творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения и книжные выставки организуют в 1049 библиотеке региона.

Так, в Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина акцию проведут на десяти площадках. В том числе для участников подготовят выставочный проект «Духовные наставники Кубани». А в читальном зале педагоги и учащиеся вузов и колледжей исполнят музыкальные классические произведения. Все мероприятия запланированы с 18:00 до 23:00.

В Краснодарской краевой юношеской библиотеке им И.Ф. Вараввы в акции присоединятся на площадках «Семейной», «Творческой», «Авторской» и «Галерейной». Для участников проведут викторины, интерактивные обзоры литературы, мастер-классы по изготовлению книжных закладок, брелоков, кубанской куклы, уроки рисования, музыки, литературы и русского языка, встречи с современными писателями, драматургами и художниками.

С 18:00 до 22:00 присоединиться к «Библионочи-2023» можно в краснодарской краевой детской библиотеке им. братьев Игнатовых. Залы учреждения станут школьными кабинетами, в которых запланированы мастер-классы, творческие встречи и литературные путешествия, викторина по школьным предметам в формате ОГЭ, театральная постановка репетиции последнего звонка и выпускного.

А в Краснодарской краевой специальной библиотеке для слепых им. А.П. Чехова и ее филиалах с 14:00 до 18:00 проведут книжные выставки, мастер-классы, встречи с писателями, конкурсы. Здесь же организуют серию «уроков» в отделе делового и досугового чтения. Так, на занятии по географии в формате телемоста на связь выйдут коллеги из Республиканской центральной библиотеки для слепых в Ташкенте. На уроке труда участника расскажут историю популярных русских блюд, а на уроке литературы – о творчестве поэтов и писателей.

Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» в этом году состоится уже в 12 раз. Подробная программа мероприятий в библиотеках региона опубликована на сайте министерства культуры края, на сайтах и в соцсетях учреждений.