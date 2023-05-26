Подошли проверить, жив или нет. Мужчина напал на полицейского в Сочи после того, как его разбудили

По уголовному делу назначен ряд экспертиз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю в отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По данным следствия, рано утром 25 мая правоохранители в ходе патрулирования обнаружили на улице Конституции СССР спящего на скамейке мужчину. Сотрудники УВД решили подойти к нему, чтобы проверить жил он или нет.

- В этот момент фигурант достал нож и стал размахивать им, угрожая полицейскому, отказался выполнять законные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения. Затем подозреваемый попытался скрыться, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Полицейские побежали догонять мужчину. Тогда подозреваемый попытался ударить ножом правоохранителя в область головы и шеи. Но, к счастью, потерпевший смог уклониться, и удар ножом пришелся в руку полицейского.

Подозреваемый на этом не остановился. Он начал угрожать прохожим. В связи с этим сотрудникам УВД пришлось использовать табельное оружие. Пуля попала в ногу подозреваемого.

- После этого противоправные действия подозреваемого были пресечены, и он был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По уголовному делу назначен ряд экспертиз. Ход расследования находится на контроле в краевом следственном управлении. Расследование уголовного дела продолжается.