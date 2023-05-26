Форум «Петербургский диалог» пройдет в Сочи

«Петербургский диалог» проходит накануне Дня города и старта высокого сезона.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский принял участие в заседании рабочей группы СМИ российской делегации Форума «Петербургский диалог». Это важная дискуссионная площадка, объединяющая авторитетный состав экспертов.

Состоялось важное обсуждение. Политическая ситуация на международной арене, безусловно, внесла свои коррективы в формат мероприятия. Но эксперты готовы применять наработанный опыт с новыми участниками из дружественных страна.

- Этот подход мы применяем и в Сочи. Укрепляем связи с дружественными странами. Открываются новые возможности для сотрудничества в сфере санаторно-курортной отрасли, экономики, культуры, образования. Перенимаем опыт коллег и делимся своим. Сегодня мы можем сказать о взаимном интересе по заключению побратимских связей. В настоящий момент прорабатываем вопрос заключения договора с Минском. Столица Беларуси станет нашим побратимом осенью, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Петербургский диалог» проходит накануне Дня города и старта высокого сезона.