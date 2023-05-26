Вода зашла во дворы жителей Фото: кадр из видео

В Адыгее из-за сильных дождей подтопило аул Ходзь. После обильных осадков вода зашла во дворы жителей.

Пользователи соцсетей опубликовали видео с обстановкой в поселении. На кадрах видно, как из-за бурных потоков воды улицы местами превратились в реки. Оперативные службы направили для помощи пострадавши специалистов и технику.

– Держу ситуацию на контроле. Выехал на место ЧС для оценки ситуации и координации работы служб, – сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем telegram-канале.