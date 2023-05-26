В Краснодаре в выходные изменят движение трех трамваев. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре изменят движение трех трамваев 27 и 28 мая. Маршруты № 1, 11 и 15 не смогут проехать к железнодорожному вокзалу «Краснодар-1». Это связано с заменой стрелочного перевода на перекрестке улиц имени Гоголя и Железнодорожной.

Маршрут № 1 будет следовать от улицы Декабристов по установленному маршруту до улицы Железнодорожной. Далее он поедет по улицам Дмитриевской Дамбе, Садовой, Красных Зорь и до конечной остановки «Ул. Декабристов», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что трамвай № 11 будет следовать из Юбилейного микрорайона по установленному маршруту до улицы Коммунаров. Далее он поедет по улицам имени Горького, Дмитриевской Дамбе, Железнодорожной. Также Гоголя, Коммунаров и Горького.

Маршрут № 15 отправится от улицы имени П. Метальникова до Кооперативного рынка. Далее он отправится до конечной остановки «Ул. Индустриальная» и тем же маршрутом в обратном направлении.