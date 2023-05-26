Жители Краснодарского края для отдыха выбирают поездки в Дагестан

Фото: Марина Королева

По оценкам экспертов только за прошедший год республика приняла 1,5 миллионов туристов со всей страны, а в нынешнем ожидается рекордные 2 миллиона гостей. Поэтому специалисты МегаФона подготовку к летнему сезону начали заранее: модернизировали базовые станции LTE в двух крупнейших городах.

Дагестан – южный и колоритный регион России, богатый Каспийским морем, мягкими песчаными пляжами, комфортным климатом, горами, аулами, памятниками архитектуры, конечно, кавказским гостеприимством.

Для отдыха большинство путешественников выбирают столицу Дагестана – Махачкалу. Она является удобным транспортным хабом с собственным аэропортом, авто- и железнодорожным вокзалом. Также одно из популярных мест притяжения – город Хасавюрт. Он известен крупным рынком в регионе.

С начала 2023 года в столице Дагестана медианная скорость передачи данных в сети МегаФона по результатам исследования компании Ookla увеличилась на 6 % и в апреле составила 26,5 Мбит/сек. В Хасавюрте она выросла почти на треть и достигла отметки 37 Мбит/сек. Такие показатели мобильного интернета позволяют абонентам моментально загружать фото и видео в мессенджеры, вести прямые эфиры в социальных сетях. Также сократилось время буферизации видео при просмотре роликов онлайн.

Южане, подтверждая туристический тренд, только в мае проговорили 56 тысяч минут при помощи нового качества голосового сервиса с использованием технологии VoLTE. Она позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. Абоненты не отказались и от активного интернет-серфинга, скачав трафика на 3 Тб, что равно почти 2 тысячам аудиокниг.

«Выбор городов для очередного этапа развития сети LTE не случаен. Махачкала — это не только административный, но еще и образовательный, а также туристический центр региона. А Хасавюрт в республике часто называют город-рынок — тут расположены крупнейшие торговые площадки, которые привлекают оптовых и розничных покупателей из нашей и соседних республик», — говорит Магомед Насруллаев, директор МегаФона в Дагестане.

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