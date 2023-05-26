На Кубани к концу 2025 года построят восемь заправок на метане Фото: admkrai.krasnodar.ru
На Кубани к концу 2025 года построят восемь заправок на метане. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
В частности, четыре газозаправочные станции оборудуют в Сочи.
– Город с огромным курортным потенциалом должен быть комфортным для проживания и отдыха, – отметил вице-губернатор Андрей Прошунин.
Остальные места, где планируют построить заправки на метане, в настоящее время прорабатываются.
Всего в крае насчитывается 29 действующих экологичных станций.