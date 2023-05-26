Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2023 14:39

Для футболистов из Сочи ко Дню города разработали особенную форму

В ней спортсмены сыграют последний домашний матч сезона
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/officialsochi

Фото: t.me/officialsochi

Для футболистов из Сочи ко Дню города разработали особенную форму. В ней спортсмены сыграют последний домашний матч сезона. Он состоится 27 мая.

- В верхней части главного рисунка расположены знаковые места Сочи. На футболках нарисован домашний стадион команды и Черное море. Завершают изображение горы, которые возвысятся над городом, - сообщили в мэрии Сочи.

Уточняется, что соперником ФК «Сочи» 27 мая станет санкт-петербургский «Зенит». Матч пройдут на стадионе «Фишт». Начало запланировано на 19:00.