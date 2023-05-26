В регионе прошло совещание в день российского предпринимательства Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 1 млн жителей Кубани заняты в малом и среднем бизнесе. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании, посвященном дню российского предпринимательства.

Всего в крае насчитывается 290 тысяч предпринимателей. В этой сфере задействованы 1,15 млн жителей, что составляет 40% от всех занятых в экономике.

– Нас не может не волновать судьба этих людей. Мы должны помочь им адаптироваться к новым реалиям, сохранить рабочие места, свое дело, достойные зарплаты, – отметил глава региона.

В регионе расширили меры поддержки для предпринимателей. Самой востребованной стала помощь краевого Фонд микрофинансирования. Так, в этом году фонд уже предоставил предприятиям займы на 765 млн рублей. Фонд развития промышленности региона выдал свыше 360 миллионов рублей. А при поручительстве Фонда развития бизнеса предприниматели привлекли кредиты на 3,3 млрд рублей.

В настоящее время в крае открыт набор в школу молодого предпринимателя «Бизнес молодых». В течение двух лет за счет участия в проекте жители организовали 460 субъектов малого и среднего бизнеса.