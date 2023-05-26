В станице Кущевской автоцистерна с керосином отцепилась и перекрыла дорогу

Поднимать прицеп пришлось с помощью ковша трактора.

В станице Кущевской произошла авария, которая парализовала движение по центральной улице примерно на час. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 26 мая в 17.15 на перекрестке переулка Куцева и улицы полуприцеп расцепился от тяга и упал на проезжую часть дороги.

- Большегрузом Mercedes управлял 60-летний водитель. В автоцистерне находился керосин, но при ударе люки остались закрытыми и содержимое не вылилось на дорогу, - уточнили в ведомстве.

Сотрудниками ДПС прибывшими на место происшествия были предприняты все меры безопасности при поднятии полуприцепа с проезжей части дороги. Многотонную цистерну поднимали с помощью трактора. Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.