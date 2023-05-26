Жильцы поврежденных хлопком газа квартир в Краснодаре получат от 50 до 100 тысяч рублей

Жители пятиэтажки получат компенсации. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре продолжает работу комиссия, которая оценивает ущерб от хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме по улице Клинической, 18. Владельцы квартир получат материальную помощь от 10 до 100 тысяч рублей.

- Каждый пострадавший по время инцидента житель дома получит по 10 тысяч рублей. Тем, кто потерял имущество частично, выплатят 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей дадут при полной утрате имущества, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Основная часть работы комиссии по обследованию уже выполнена на 90%. В понедельник эти работы будут завершены. Финансовая помощь предоставляется однократно. Соответствующее постановление уже вышло.

Напомним, что в доме на Клинической восстановили газоснабжение во всех подъездах, кроме наиболее поврежденного четвертого. Электроэнергия и водоснабжение в доме также восстановлены. Возгорание после хлопка газа в доме на ул. Клинической, 18 произошло вечером 24 мая.