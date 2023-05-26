Представители Кубани стали участниками онлайн-встречи с Владимиром Путиным

Представители Краснодарского края приняли участие в онлайн-встрече Владимира Путина с бизнес-сообществом. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Представители Краснодарского края приняли участие в онлайн-встрече Владимира Путина с бизнес-сообществом. Президент провел мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства. Из краснодарской студии в нем участвовали глава краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василий Воробьев, а также члены краевого отделения «Деловой России» Михаил Батманов, Александр Тюрин и Людмила Манько.

– Ведение своего дела – это каждодневная и напряженная, работа. Она требует основательных знаний, способности рисковать, умения объединить людей вокруг общей цели. Необходимо понимание того, что успех дела – это и успех страны, - обратился к участникам Владимир Путин.

Глава государства заверил, что предпринимателям продолжат помогать наращивать инвестиции. Президент предложил объявить в стране пятилетие созидательного предпринимательского труда.

На Кубани в малом и среднем бизнесе заняты почти 290 тысяч человек. Наибольшее количество трудится в сфере розничной и оптовой торговли, строительстве, ремонте автотранспорта, общепите и сельском хозяйстве.