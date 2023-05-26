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НовостиОбщество26 мая 2023 20:03

В Сочи походит финал Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета»

В интеллектуальных состязаниях участвуют более 400 молодых программистов
Евгения ХАЛИКОВА
Сочи стартовал финал Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Сочи стартовал финал Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Сочи стартовал финал Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета». Мероприятие принимает Сочинский госуниверситет. С 26 по 29 мая более 400 студентов и выпускников 76 вузов и 72 колледжей России и стран СНГ будут выбирать лучшего.

- Международная олимпиада «IT-планета 2023» впервые проходит в Сочи. Чемпионаты и соревнования помогают выявить талантливых ребят в IT-сфере. Это наши инвестиции в новое поколение, - рассказал глава

Участники будут соревноваться за первенство в 16 номинациях. Победителя назовут 27 мая.