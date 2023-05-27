Максим Аверин. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Максим Аверин станет главной звездой праздничного концерта на День города в Сочи 27 мая. Организаторы объявили о торжествах на Театральной площади курорта с его участием. Худрук концертно-филармонического объединения представит новую постановку перед Зимним театром.

- Соблюдены все правила безопасности. На площади установлены рамки металло-детектеров. Каждый гость будет преодолевать этот барьер перед тем как попасть на концерт, - уточнили в мэрии курорта.

В целом, за два праздничных дня 27 и 28 мая в Сочи пройдет до 90 мероприятий. Это культурные, познавательные, спортивные, гастрономические события. Празднования организованы во всех районах Большого Сочи.