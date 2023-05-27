Мэр Сочи поздравил жителей и туристов с Днем города

В Сочи празднуют День города Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители Сочи 27 мая отмечают День города. Мэр курорта Алексей Копайгородский поздравил всех сочинцев и туристов с праздником. Он поблагодарил каждого сочинца за внесенный вклад в развитие курорта.

- Своим ежедневным созидательным трудом вы делаете Сочи одним из самых благоустроенных и красивых городов России. Вместе мы строим новые современные школы и детские сады, ремонтируем дороги, создаем новые зеленые уголки, восстанавливаем санаторно-курортную базу – и это наследие мы оставим будущим поколениям, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

К слову, мэр города также поблагодарил всех педагогов за заботу о детях. Алексей Копайгородский сказал медикам, правоохранителям, общественникам за неоценимый вклад в развитие Сочи.

- Пусть наш общий дом Сочи всегда процветает, жизнь каждой семьи будет наполнена счастьем и радостью. Желаю всем сочинцам и нашим гостям крепкого здоровья и всего самого доброго, - заключил Алексей Копайгородский.