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НовостиОбщество27 мая 2023 6:28

В Краснодарском крае завершают ремонт нескольких автомобильных дорог

Это трассы в Усть-Лабинском, Новокубанском и Темрюкском районах
Ева МУР
Ремонт закончат в конце мая

Ремонт закончат в конце мая

В Краснодарском крае завершают ремонт нескольких автомобильных дорог. Работы на трассах в Усть-Лабинском, Новокубанском и Темрюкском районах планируют закончить в конце мая.

Ремонт идет по программе "Безопасные и качественные дороги".

В Усть-Лабинском районе ведутся работы от Краснодара до Кропоткина и в районе границ Ставропольского края.

В Новокубанском районе ремонтируют трассу Армавир — станица Отрадная.

В Темрюкском районе обновляют дорогу, соединяющую станицу Запорожскую и поселок Береговой.