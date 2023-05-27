Ремонт закончат в конце мая
В Краснодарском крае завершают ремонт нескольких автомобильных дорог. Работы на трассах в Усть-Лабинском, Новокубанском и Темрюкском районах планируют закончить в конце мая.
Ремонт идет по программе "Безопасные и качественные дороги".
В Усть-Лабинском районе ведутся работы от Краснодара до Кропоткина и в районе границ Ставропольского края.
В Новокубанском районе ремонтируют трассу Армавир — станица Отрадная.
В Темрюкском районе обновляют дорогу, соединяющую станицу Запорожскую и поселок Береговой.