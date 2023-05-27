В Центральном районе Сочи отключат воду и перекроют движение из-за работ на магистральных сетях с 29 мая

Работы планируется завершить к утру следующих суток – 30 мая.

В Центральном районе Сочи отключат воду и перекроют движение. Это связано с тем, что специалисты будут повышать устойчивость системы водоводов перед летом. На магистральном водоводе начнутся работы. Воду отключат 29 мая с 08:00 часов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, без благ цивилизации останутся улицы Черноморская, д. 10 и Орджоникидзе, д. 17.

- Работы планируется завершить к утру следующих суток – 30 мая. В случае необходимости будет организован ее подвоз по заявкам, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

К слову, на Орджоникидзе, 17 перекроют дорогу. Водителям предстоит быть внимательнее и учесть это при составлении своих маршрутов передвижения по городу.