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НовостиОбщество27 мая 2023 8:53

В День города Сочи родились три мальчика и девочка

Семьям вручили памятный знак
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Глава города пожелал новорожденным крепкого здоровья, счастливого детства в Сочи.

Глава города пожелал новорожденным крепкого здоровья, счастливого детства в Сочи.

В первые часы празднования Дня города Сочи на свет появились четыре сочинца - три крепких мальчика и прекрасная девочка. Семьям вручили памятный знак «Рожденный в День города Сочи».

- От всей души поздравляю семьи Князевых, Стрелковых, Акобджанян и Шхагошевых с рождением малышей! - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава города пожелал новорожденным крепкого здоровья, счастливого детства в Сочи. А их мамам легкого восстановления, скорейшего возвращения домой с малышами и всех радостей материнства.