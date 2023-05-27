В День города Сочи родились три мальчика и девочка

Глава города пожелал новорожденным крепкого здоровья, счастливого детства в Сочи.

В первые часы празднования Дня города Сочи на свет появились четыре сочинца - три крепких мальчика и прекрасная девочка. Семьям вручили памятный знак «Рожденный в День города Сочи».

- От всей души поздравляю семьи Князевых, Стрелковых, Акобджанян и Шхагошевых с рождением малышей! - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава города пожелал новорожденным крепкого здоровья, счастливого детства в Сочи. А их мамам легкого восстановления, скорейшего возвращения домой с малышами и всех радостей материнства.