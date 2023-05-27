Вода сходит

На Кубани остаются подтопленными 21 дом и 147 дворов. Об этом сообщили в оперштабе региона.

- Это дома в Кущевском, Лабинском, Новокубанском и Курганинском районах, - уточнили в МЧС по краю. - В трех районах вода еще не сошла.

К слову, уровень воды в реках пострадавших районов Краснодарского края к утру спал до стабильных отметок. Опасных они достигали в Лабинском, Мостовском и Курганинском районах.

Для откачки воды экстренные службы задействовали 19 единиц техники.

Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в количестве 20 человек и 5 единиц техники продолжает дежурить в местах подтопления.