Росгвардейцы спасли ребенка. Фото: пресс-служба ведомства

Задыхающуюся 4-летнюю девочку росгвардейцы в Армавире помогли быстро доставить в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Сотрудники вневедомственной охраны старший сержант полиции Виктор Богомолов и младший сержант полиции Владислав Петренко находились на маршруте патрулирования, когда к ним подбежала испуганная мать девочки, - уточнили в управлении Росгвардии по краю.

Они усадили ее с дочерью на руках в патрульную машину и за считанные минуты доставили в медучреждение. Ребенку оказали квалифицированную помощь вовремя.