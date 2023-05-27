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НовостиПроисшествия27 мая 2023 9:38

Задыхающуюся 4-летнюю девочку росгвардейцы в Армавире помогли быстро доставить в больницу

Ребенку оказали помощь
Ева МУР
Росгвардейцы спасли ребенка. Фото: пресс-служба ведомства

Росгвардейцы спасли ребенка. Фото: пресс-служба ведомства

Задыхающуюся 4-летнюю девочку росгвардейцы в Армавире помогли быстро доставить в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Сотрудники вневедомственной охраны старший сержант полиции Виктор Богомолов и младший сержант полиции Владислав Петренко находились на маршруте патрулирования, когда к ним подбежала испуганная мать девочки, - уточнили в управлении Росгвардии по краю.

Они усадили ее с дочерью на руках в патрульную машину и за считанные минуты доставили в медучреждение. Ребенку оказали квалифицированную помощь вовремя.