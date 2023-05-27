Жители Краснодара могут пройти бесплатный медосмотр в мобильном комплексе 29 мая

Для прохождения диагностики необходимы полис ОМС и паспорт.

Жители Краснодара могут пройти медосмотр в мобильном комплексе 29 мая. Передвижной центр будет работать на улице Трошева, 39.

– В передвижном центре есть возможность может узнать свой рост и вес. Врачи оценят уровень физической формы, измерит артериальное давление пациента. Также можно будет сдать анализы на определение уровня холестерина и глюкозы в крови, - рассказала заместитель главврача краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Юшкова.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, все обследования бесплатные. Мобильный комплекс будет работать с 9:00 до 14:00 часов. Для прохождения диагностики необходимы полис ОМС и паспорт.