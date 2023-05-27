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НовостиЗдоровье27 мая 2023 10:13

В Северском районе Кубани врачи клинического онкодиспансера осмотрят жителей 29 мая

Осмотр будет в рамках акции «Кубань против рака»
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Все жители смогут пройти бесплатный осмотр.

Все жители смогут пройти бесплатный осмотр.

В Северском районе пройдет акция «Кубань против рака». 29 мая врачи из клинического онкодиспансера приедут в поселок Ильский. В этот день все жители смогут пройти бесплатный осмотр.

- Важно понимать, что ранняя диагностика злокачественных новообразований и своевременно проведенное лечение являются залогом успешного выздоровления, – заявил главный внештатный врач-онколог министерства здравоохранения Краснодарского края Роман Мурашко.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, необходимо заранее записаться на прием. Это можно сделать в регистратуре поликлиники на улице Мира, 127.