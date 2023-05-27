Землетрясения если и будут, то слабые, считают ученые

Эксперт заявила, что слабые землетрясения в Краснодарском крае снижают риск разрушительных. Такой вывод сделала кандидат геолого-минералогических наук Татьяна Любимова.

По мнению ученого, после разрушительного землетрясения в Турции продолжает происходить перераспределение сейсмических волн.

- И то, что случаются такие небольшие толчки, как раз говорит о том, что более сильные нам не грозят, - считает кандидат геолого-минералогических наук, доцент, заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники Кубанского государственного университета Татьяна Любимова.

Напомним, за неделю в Туапсинском районе ощутили четыре подземных толчка. Все они не несли серьезных последствий.