Анита Цой выступила на сцене в Сочи в честь Дня Города

Концерт приурочен к празднованию дня города Сочи

В Сочи ко Дню города прошел благотворительный концерт проекта «Героям нашего времени». В Зимнем театре на сцене выступили певцы Евгений Кунгуров, Анита Цой, Екатерина Самкаева и виртуоз Павел Егоров.

- Концерт приурочен к празднованию дня города Сочи и призван поддержать работников социально значимых сфер, военнослужащих и их семьи, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Также народная артистка России Анита Цой поздравила всех сочинцев лично от себя. Она заявила, что это большой праздник.

- Сегодняшний наш концерт - это подарок нашему любимому городу и всем жителям. Будьте счастливы, здоровы и помните, что солнце светит только для вас. Вы же лучшие! Это правда! Я вас люблю, - сказала Анита Цой.