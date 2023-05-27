Армавир и Новороссийск стали лидерами рейтинга

Два города Кубани стали лидерами рейтинга по привлечению частных инвестиций. По итогам первого квартала среди городов местного значения Новороссийск занял первое место, а Армавир - второе.

– Эти города показывают хорошую динамику развития во многих отраслях экономики. В Новороссийске и Армавире реализуют 13 проектов в рамках муниципально- и государственно-частного партнерства. Концессии – это инструмент экономического роста, повышения уровня рыночной конкуренции, а следовательно, уровня услуг населению, – сказал заместитель министра экономики Краснодарского края Данил Богданов.

Эксперты оценили эффективность привлечения частных инвестиций в инфраструктуру в 204 городах, проанализировав 439 ГЧП-проектов на 959,4 млрд рублей. Впервые для презентации результатов специалисты применили кластерный подход. Он предполагает деление городов на группы в зависимости от их социально-экономических характеристик: население, бюджетная и инфраструктурная обеспеченность.