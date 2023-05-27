Бывший разведчик США оценил курортный Сочи

Скотт Риттер Фото: Олег УМАРОВ

Военный эксперт США оценил Скотт Риттер, в прошлом главный инспектор ООН по Ираку, боевой офицер, а ныне военный эксперт и писатель завершил своё путешествие по России. Финальным городом поездки стал Сочи. Здесь он провел презентацию своей книги "Гонка разоружения".

Несмотря на свой плотный график встреч, Скотт Риттер посетил Олимпийский парк. Военный эксперт признался, что Игры 2014 года , их зрелищность и масштаб удивили весь мир. И ему очень интересно, что сейчас происходит с этими олимпийскими объектами. На стадионе Фишт в эти дни проходил чемпионат и первенство Краснодарского края по стрельбе из лука и бывший морпех-разведчик тоже попробовал себя в этом виде спорта, попав в « десяточку». ( фото с автографом на мишени). Военный эксперт также побывал в музее футбола и на поле, где попробовал себя в роли нападающего и вратаря. ( фото в воротах).

Следующим был Дворец спорта Большой. Благодаря этой спортивной площадке у Сочи теперь есть не только футбольный, но и хоккейный клуб.

«Это уникальный случай в мировой практике, когда все объекты олимпийского наследия полностью задействованы и используются для людей и служат развитию спорта»,- отметил Скотт Риттер.

За свою поездку военный эксперт посетил 12 городов России. По его словам, каждый из них- уникален. «Но, Сочи - идеальное завершение моего путешествие. Сочи самый красивый, благоустроенный и комфортный. Он очень активно развивается. При этом сохранен Олимпийский дух, все олимпийские объекты принимают гостей. Здесь все активно развивается. Санкции в России не действуют, посмотрите на Сочи, он живет и процветает. Россия живет и будет жить.. Russia will live))»