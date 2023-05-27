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НовостиОбщество27 мая 2023 12:35

Более 60 парусников вышли в море в День города Сочи

На курорте состоялся фестиваль парусного спорта
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Фестиваль парусного спорта и яхтенного туризма проходит в самом центре курорта в акватории и набережной пляжа «Маяк».

Фестиваль парусного спорта и яхтенного туризма проходит в самом центре курорта в акватории и набережной пляжа «Маяк».

Сочи 27 мая отмечает День города. В честь этого в море вышли не менее 60 парусников. Фестиваль парусного спорта и яхтенного туризма проходит в самом центре курорта в акватории и набережной пляжа «Маяк».

- Мероприятие объединило флотилии и яхтсменов отделения по парусному спорту спортшколы №13 и четыре парусных клуба, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте в честь Дня города проводят различный мероприятия. Так, на берегу устроили модный показ в морском стиле. Также были организованы тематические спортивные и творческие мастер-классы, связанные с парусным спортом.