Специалисты будут проверять у всех жителей поселка документы на обслуживание и ремонт газового оборудования.

Жители поселка Лазурный в Краснодаре останутся без газа на два дня. Специалисты будут проводить газопровод 30 и 31 мая на участки, где живут многодетные семьи. За это время работники присоединят к сетям газорегуляторные пункты.

— Это вынужденная мера для выполнения важной задачи, - сообщил главный инженер АО «Краснодаргоргаз» Азамат Рашитханов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, специалисты будут проверять у всех жителей поселка документы на обслуживание и ремонт газового оборудования. Это делается для того, чтобы исключить аварийные ситуации и ЧП.