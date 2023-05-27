Две новые художественные выставки открылись в День города Сочи

Выставка графики «Рисуя, изучать» будет открыта до 30 июля. Посетить экспозицию «Илья Глазунов. Поле Куликово» можно до 17 сентября

Две новые художественные выставки открылись ко Дню города Сочи. Они представлены в музее имени Жилинского.

Одна выставка состоит из коллекции Тульского областного художественного музея. Здесь представлены картины, посвященные 600-летия Куликовской битвы. Выставка называется «Илья Глазунов. Поле Куликово».

Вторая состоит из графики Дмитрия Жилинского «Рисуя, изучать». На выставке представлены ценные оригинальные рисунки художника.

- Выставка графики «Рисуя, изучать» будет открыта до 30 июля. Посетить экспозицию «Илья Глазунов. Поле Куликово» можно до 17 сентября, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.