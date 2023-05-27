Черное море покрылось камкой в Анапе

Водоросли снова наличествуют в Анапе

Анапское море снова зацвело. Это привычное и ежегодное природное явление доставляет массу неудобств как для тех, кто приезжает гостить на побережье, так и для тех, кто принимает гостей.

- Вода холодная, но камка тут как тут, - говорят местные жители.

Обычно водоросли развиваются там, где вода прогрета до комфортных для них температур. Но нынешняя весна далека от того, чтобы назвать ее аномально теплой. Скорее, наоборот.

Тем не менее это не мешает камке (так в Анапе называют кашеобразную тину в море) цвести.

- Факторов размножения водорослей очень много. Для них в этой местности есть хорошие условия. И дело не только в органических соединениях, которыми питаются эти микроорганизмы. Тут может быть масса причин. Это требует тщательного исследования, - говорят специалисты Южного отделения Института океанологии РАН.

Кстати, ученые обещали избавить курорт от напасти. Но, судя по всему, пока это не очень у всех получается.