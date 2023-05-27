В Краснодарском крае восьмилетний мальчик бесследно исчез после прогулки

Он живет в поселке Венцы Гулькевичского района

В Краснодарском крае пропал восьмилетний мальчик. Он живет в поселке Венцы Гулькевичского района. Мальчика зовут Егор Дружинин.

- Он вышел из дома 27 мая и не вернулся, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда LizaAlert.

Когда ребенок не пришел обратно после прогулки, родители забили тревогу. О местонахождении Егора не знают ни родственники, ни его друзья.

- Приметы: рост 125 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, - уточнили в пресс-службе поисково-спасательного отряда LizaAlert.

Мальчика был одет в белую полосатую футболку, светло-серые штаны и синие кроссовки. С собой у Егора ничего не было.

Если вы видели мальчика или что-либо знаете о его местонахождении просьба позвонить по номеру 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).