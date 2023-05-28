На Кубани завершены поиски пропавшего 8-летнего мальчика

Поиски завершены Фото из архива КП
На Кубани завершены поиски бесследно пропавшего 8-летнего мальчика. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.
Школьник ушел днем 27 мая на прогулку в поселке Венца Гулькевичского района. Но домой он так и не вернулся. Родственники, забеспокоившись, начали поиски ребенка и обратились за помощью к волонтерам.
Спустя несколько часов поисков мальчика удалось найти.
– Найден, жив, – сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.
Где все это время находился ребенок, волонтеры не уточняют.