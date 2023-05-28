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НовостиОбщество28 мая 2023 4:23

Что произошло за ночь 28 мая в Краснодарском крае

На Кубани завершены поиски пропавшего 8-летнего мальчика
Светлана ОВДЕЙ
Ребенка нашли Фото из архива КП

Ребенка нашли Фото из архива КП

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На Кубани завершены поиски пропавшего 8-летнего мальчика. Ранее ребенок вышел на прогулку и не вернулся.

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