Погода в Краснодаре 28 мая 2023: в краевом центре обещают небольшие дожди

Столбики термометров поднимутся до +27 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодаре 28 мая обещают по-летнему теплую погоду. Столбики термометров в выходной поднимутся до +25…+27 градусов. Ближе к вечеру в краевом центре обещают небольшой дождь с грозой.

– Погода на территории Кубани сохранит циклонические черты. В небе вновь появятся шапки мощных кучево-дождевых облаков и в послеполуденный часы местами прошумят короткие грозовые дожди, – сообщили специалисты центра погоды «Фобос».

Уточняется, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 мм рт. ст., что чуть ниже нормы.

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами.