День пограничника ежегодно празднуют 28 мая Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани поздравил пограничников с профессиональным праздником. Слова поздравления глава региона написал в своем telegram-канале.

– Мы помним и чтим подвиги всех поколений, которые несли службу в казачьих дозорах и гарнизонах приграничных крепостей. Сегодня наша пограничная служба достойно продолжает традиции своих предшественников, надежно защищая рубежи Родины, – отметил Вениамин Кондратьев. – От всей души желаю дальнейших успехов в эффективной работе на благо России, крепкого здоровья, добра и благополучия.

День пограничника в России ежегодно празднуют 28 мая. Он установлен приказом президента РФ в 1994 году.