Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: t.me/adm_gorkluch

В Горячем Ключе мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой. Авария произошла в ночь на 28 мая на улице Ленина.

– Оба совершеннолетние, ехали на спортивной технике, предназначенной для специализированных трасс, попали в аварию с легковым автомобилем, – сообщили в пресс-службе городской администрации.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался. Пассажирку с множественными переломами госпитализировали.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.