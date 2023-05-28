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НовостиПроисшествия28 мая 2023 7:05

В Горячем Ключе мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой

Пострадавшую девушку госпитализировали
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: t.me/adm_gorkluch

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: t.me/adm_gorkluch

В Горячем Ключе мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой. Авария произошла в ночь на 28 мая на улице Ленина.

– Оба совершеннолетние, ехали на спортивной технике, предназначенной для специализированных трасс, попали в аварию с легковым автомобилем, – сообщили в пресс-службе городской администрации.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался. Пассажирку с множественными переломами госпитализировали.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.