Более четырех тысяч подростков трудоустроят в Краснодаре летом Фото: krd.ru

Более четырех тысяч подростков трудоустроят в Краснодаре летом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время в Краснодаре создано более 3,7 тысяч рабочих мест. Подростков трудоустраивают по программе «Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар». Школьникам помогают с работой и за средства городского бюджета, и за счет местных работодателей.

Подросткам, например, предлагают вакансии помощника библиотекаря, озеленителя или курьера.

— Помимо лагерей труда и отдыха, у нас есть реальный сектор экономики. Необходимо также работать с бизнесом, чтобы подростков временно можно было устраивать и на работу в компании, – сказала замглавы Краснодара Лилиана Егорова.

Вакансии предлагают в Центре занятости населения. А 2 июня в городе организуют ярмарку вакансий «Ты нужен Кубани!» для подростков и педагогов. Желающие могут посетить ее с 10:00 до 14:00 в кадровых центрах по улицам Петра Метальникова, 42 и 1-й Заречной, 17.