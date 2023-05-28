Свыше 457 тысяч жителей Кубани стали участниками акции Библионочь Фото: Олег ЗОЛОТО

Свыше 457 тысяч жителей Кубани стали участниками акции Библионочь. Она прошла во всех районах Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого минкульта.

Отметим, что в этом году слоганом акции была фраза «Читаем вместе». А само мероприятия посвятили Году педагога.

Жители Кубани увидели спектакли, приняли участие в квестах и командных играх, побывали на экскурсиях и увидели ведущие творческие коллективы региона.