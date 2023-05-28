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НовостиОбщество28 мая 2023 7:54

Свыше 457 тысяч жителей Кубани стали участниками акции Библионочь

Она прошла во всех районах Краснодарского края
Алексей ГУК
Свыше 457 тысяч жителей Кубани стали участниками акции Библионочь

Свыше 457 тысяч жителей Кубани стали участниками акции Библионочь

Фото: Олег ЗОЛОТО

Свыше 457 тысяч жителей Кубани стали участниками акции Библионочь. Она прошла во всех районах Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого минкульта.

Отметим, что в этом году слоганом акции была фраза «Читаем вместе». А само мероприятия посвятили Году педагога.

Жители Кубани увидели спектакли, приняли участие в квестах и командных играх, побывали на экскурсиях и увидели ведущие творческие коллективы региона.