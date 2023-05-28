На Кубани действует штормовое предупреждение

На Кубани продлили штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами. Непогода продолжит бушевать в регионе ближайшие несколько дней.

– 29, 30 и 31 мая местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений – сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что из-за осадков уровень воды в реках может достичь критических отметок. Об этом предупреждают жителей Лабинского, Мостовского, Отрадненского, Новокубанского, Кавказского, Гулькевичского, Курганинского и Усть-Лабинского районов.