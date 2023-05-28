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НовостиОбщество28 мая 2023 8:06

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 111 машин

За сутки два парома перевезли 66 авто и 96 пассажиров
Светлана ОВДЕЙ
Машины находятся на накопительной парковке в поселке Ильич Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Машины находятся на накопительной парковке в поселке Ильич Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую паромную переправу стоят 111 машин. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки паромы «Мария» и «Керченский-2» перевезли 66 автомобилей и 96 пассажиров. Автомобили, ожидающие в очереди, находятся на накопительной парковке в поселке Ильич.

– На месте дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки выведены в резерв, – уточнили в краевом оперштабе.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября.

Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.