Подать заявку можно до 1 октября Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жителей Кубани приглашают присоединиться к проекту «Экология – дело каждого». В международной детско-юношеской премии могут поучаствовать дети и педагоги-наставники. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Отмечается, что в этом году число номинаций увеличили с девяти до 12. К ним прибавили секции «Экотуризм», «Экопросвещение» и «Экология души».

Все номинации опубликованы на официальном сайте проекта. На платформе до 1 октября принимают заявки. Здесь же участники могут загрузить творческие работы.

Премию «Экология – дело каждого» от Росприроднадзора учредили в 2021 году.

– Проект направлен на популяризацию темы экологии, бережного отношения к природе и окружающей среде, развитие детско-юношеских экологических организаций, – отметили в пресс-службе администрации края.

В 2022 году на премию отправили более 45,5 тысяч работ из 33 стран мира и регионов России.