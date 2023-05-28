Участниками турнира стали более 150 человек Фото: Кубанская митрополия

В Краснодаре наградили победителей турнира по шахматам на Кубок митрополита Григория. Об этом сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии.

Фестиваль интеллектуальным видам спорта состоялся 27 мая в краевом центре. Шахматный турнир посвятили 10-летию образования Кубанской митрополии. К нему присоединились более 150 человек – молодежные и взрослые команды из всех муниципалитетов.

Участников шахматного турнира оценивали в двух возрастных категориях – до 15 лет и старше. Кроме того, победителей выбирали в двух группах — среди команд Кубанской митрополии и сборных муниципальных округов.

– Командная игра — очень ответственная, нужно поддерживать друг друга, вместе идти за результатом. Интеллектуальные виды спорта необходимо развивать, и мы со своей стороны тоже будем это делать, – отметил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. – Мы стараемся больше внимания уделять молодежи, а подобного рода фестивали сплачивают молодых людей, дают возможность общения, в том числе и со священнослужителями, духовному возрастанию.

По итогам турнира первое место среди старших церковных команд заняли участники из Новороссийской епархии, второе – команда Екатеринодарской епархии, третье – «Есаул» Ейской епархии. Среди команд муниципалитетов в старшей возрастной группе победили краснодарцы, второе место – у команды из Темрюкского района, а третье – у шахматистов из Тимашевского района.

В младшей возрастной группе первое место заняла команда Новороссийской епархии, второе – команда 18-го Северского благочиннического округа Екатеринодарской епархии, а третье – команда 7-го Краснодарского благочиннического округа. Среди «светских команд» в младшей группе победила краснодарская молодежь, на втором месте – «Белая ладья» краевого центра, а на третьем – Северский район.

Всем победителям турнира вручили почетные Кубки, медали и грамоты.