На Кубани 43 придомовых участка остаются подтопленными из-за дождей

При устранении последствий задействовали 148 человек и 37 единиц техники Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

На Кубани остаются подтопленными 43 придомовых участка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

– На данный момент остаются подтопленными в Курганинске 43 приусадебных участка. Подтопленных домовладений нет. В Лабинске работы по откачке воды завершены в 23:45 27 мая, – уточнили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Всего из-за обильных дождей в регионе подтопило 247 приусадебных участков. В том числе вода зашла в 245 домов. Под удар непогоды попали Лабинский, Кущевский, Новокубанский и Курганинский районы.

Уточняется, что при устранении последствий задействовали 148 человек и 37 единиц техники. В муниципалитетах работают 27 оценочных комиссий.

– На 09:00 28 мая по итогам работы оценочных комиссий составлено 245 актов о подтоплении домов. Работа оценочных комиссий продолжается, – добавили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Напомним, штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами на Кубани продлили до 31 мая включительно.